操縱無人機空中拍攝追蹤露天燃燒。（台北市環保局提供／張立勳台北傳真）

台北市環保局12月1日啟動陸空聯合稽查專案，使用無人機搭配空品感測器，加強轄內違法露天燃燒取締，違者經查獲將依《空氣汙染防制法》告發開罰，視違規嚴重性，最高可加重裁罰為3倍，處3600元至10萬元罰鍰。環保局也提醒，露天燃燒會產生包含懸浮微粒及碳氫化合物等有害物質，不僅造成空汙也危害人體健康，請民眾切勿以身試法，一起為保護健康呼吸環境努力。

每年10月至次年3月是空氣品質不良季節，為防止露天燃燒，導致空氣品質更加惡化，環保局今年配合關渡平原2期稻作收割，啟動陸空聯合稽查專案。

環保局環保稽查大隊長顏伶珍指出，除於各區域機動巡查外，也將運用科技技術使用無人機搭配空品感測器，只要感測數據異常，立即採取稽查行動，讓露天燃燒行為無所遁形。

統計自2015年至2020年，經由執行專案稽查，關渡平原2期稻作收割期間，露天燃燒告發數已由2015年16件，減至去年5件，民眾陳情件數也從26件逐年下降為1件，顯見有效遏阻露天燃燒。

為加強警示，環保局已在關渡平原及社子島地區設置超過20面禁止露天燃燒告示，另針對露天燃燒土地插旗警示並拍照存證，且將通知地主到案說明，因應台灣秋冬空品不良季節，環保署已在去年修正「公私場所固定汙染源違反空氣汙染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」，違規行為若在夜間、假日以及每年10月至翌年3月期間皆屬加重裁罰事項，會依不同權重，最高可加重至3倍罰鍰。

顏伶珍說，傳統就地焚燒處理稻作收割後的稻桿或農業廢棄物，不僅無助改善耕地土質，反而造成大量二氧化碳等溫室氣體釋放，也會產生明顯的粒狀汙染物、PM2.5和煙霧影響環境空氣品質及人體健康，防止露天燃燒是清新空氣行動計畫重要一環，民眾如發現露天燃燒情事，可撥打市民當家熱線1999通報，共同維護北市環境空氣品質。