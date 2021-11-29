弘光妝品系學生回收酪梨籽研發保養品。（陳淑娥攝）

弘光妝品系學生用廢哈密瓜皮製作保養品獲特別獎，由歐萊德公司副總經理周曉鳴(左一)與主管(右一)頒獎。（陳淑娥攝）

弘光妝品系學生用廢哈密瓜皮製作保養品，成果展獲歐萊德公司特別獎。（陳淑娥攝）

弘光科大化妝品應用系科技組學生蒐集哈密瓜皮、豆渣、橘子葉、酪梨籽、洋蔥皮、草莓花萼等多種素材，萃取為亮點原料研製各式保養品、身體清潔組配方，他們透過創意再生達到資源永續主題目標，也讓廢棄農產有了第二生命，讓果皮、果葉搖身變成清潔保養品！

妝品系副主任許慈芳表示，為了符應產業資源永續議題，化妝品科技組延續過去累積以農廢產品為素材，使用過近30種農特產品做為原料，今年10組學生花費更多文獻查找的前置作業時間，評估可執行資源、具良好抗氧化與保濕等成分原料。產品配方安全性更通過人體試驗研究倫理審查單位檢視後經實驗證實安全無慮。同時邀請歐萊德公司副總經理周曉鳴帶領公司高階主管，京漾生技公司副總經理陳科仰、益美化工公司總經理陳威宙等人擔任評審。

許慈芳指出，業界評審依照學生的產品研發理念、配方內料、膚觸體驗至形象設計與包裝、展櫃呈現之完整性，並與本次主題契合度等分項進行評分。使用哈密瓜果皮研發的組別「RENE」，獲得歐萊德公司特別獎，廠商頒發10萬元獎金，同時進行技轉簽約。另外，前三名的組別分別使用豆粕、橘子花及葉、酪梨籽等多種廢棄農業素材，賦予了全新的生命與價值。

獲得特別獎的「RENE」學生洪于庭表示，從文獻的查找過程中發現哈密瓜皮具有抗氧化作用，其萃取液可有效抑制黑色素形成，而傅明酸成分能防止黑色素沉澱。因此，跟果汁店家索取丟棄的果皮加以利用。研發製作過程中，受到疫情影響，無法跟同學見面，在調製時遇到乳化難融合問題，失敗過很多次，最後在老師指導下才得以克服，研發出美肌水、亮顏霜等5種產品，「我們秉持著永續發展的精神，瓶器使用無毒耐熱可回收材質做到最簡化的設計，減去不必要的資源，提倡愛美的同時也不忘愛地球的概念。」

第一名「DOUIA」這組使用豆粕當原料。學生宋沛涵說，豆粕萃取物含有大量的胺基酸和異黃酮類色素物質，具有較強的清除自由基能力和抗氧化活性，胺基酸也能讓肌膚充分保濕，但是，很多大豆煉油後通常拿來當肥料，因此，才想用豆粕當保養品原料，讓它更有價值。製作了保溼機能水、精華液、乳霜等5種產品，主打抗老、保濕，送到醫院做測試也沒有任何刺激性，證實豆粕也能變身成保養品。

第二名「RUNMA」使用橘子花與葉。學生王懷萱指出之前校外教學到豐原公老坪果園看到這些原料，查文獻後發現，具有抗氧化、抗發炎功效，沐浴使用後能消除疲勞，因此，拿農民疏果後的花體作為萃取原料。一開始製作時，發覺橘子花功效不夠顯著，調整加入橘子葉後，順利研發了沐浴露、洗顏霜等5種產品。

第三名「LILU」這組使用酪梨籽研發保養品。學生張玉瓊說，酪梨籽有抗氧化效果，他們向果汁店家回收廢棄的酪梨籽，烘乾後進行萃取，研發出修護唇膜、活膚熬夜霜、身體乳等五種主打夜間的保養品，「酪梨籽抗氧化的效果比果肉好，回收後再利用，可達資源永續的目標。」