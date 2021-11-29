立院交委會預算突喊卡拒審！ 國民黨籍召委：因民進黨公投行政不公立

國民黨立院黨團今天以行政不中立為由，杯葛中央政府總預算審查，民進黨發言人周江杰批評國民黨提公投還不准行政機關辯護，行政機關作為公投提案的相關關係人，本來就有說明政策的責任，並沒有違反行政中立的問題。呼籲國民黨不要挾持國家人民的利益作為政治鬥爭的工具。

周江杰指出，國民黨說不贏行政院就翻桌拒審預算，完全顯現出國民黨就是要搗亂台灣。公投並非選舉，是對政策的複決，行政院及相關機關，在行政一體的概念下，作為公投政策的反方，本來就有責任和義務向人民說明政策，並提供正確的資訊，讓人民瞭解。

周江杰引用銓敘部今年5月12日的說明表示，辦理相關的宣傳沒有違反行政中立的問題，這是民主常態。請國民黨不要以不實的指控來抹黑、阻擋行政部門為政策說明，這是剝奪人民知的權利。

周江杰指出，立法院本會期的最優先議案是預算的審查，其中有許多攸關重大國家建設、民生經濟、社會福利的相關預算，包括防疫、幼托津貼、長照、教育、偏鄉醫療、空污防制、食品安全、公共建設、治安，這些都與人民的生活息息相關，杯葛、阻擋預算的審查，最後受到傷害是全體人民。

他說，明年度的總預算重點，是擴大還債、擴大照顧及加碼挹注地方經費，例如少子化對策增加14.7％、教育經費增加11.7％、社會安全網經費增加3.7％，為了實施班班有冷氣的政策，也增加對地方政府的一般性補助款，增加國民中小學冷氣雜費與維護費補助、偏鄉學校中央廚房相關維運經費等。

周江杰呼籲國民黨不要挾持全民的利益，作為政治鬥爭的工具，這樣做只會坐實國民黨推動這些公投只是為了要亂台灣，阻擋台灣未來的發展，甚至走向世界，與國際接軌。