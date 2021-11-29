經濟部工業局於29日在集思台大會議中心舉辦「產業塑膠循環材料應用鏈結合作備忘錄簽署儀式」，為落實循環經濟政策，促進產業永續發展。

工業局表示，聯合國環境署近年提出「新塑膠經濟全球承諾」所揭示產業應透過創新設計，讓真正需要使用的塑膠材料可妥善循環再利用，追求將其續存在經濟體系內而不輕易流落於自然環境中之目標，與政府長年推動資源有效循環利用，以促進環境與經濟永續發展之施政理念不謀而合，經濟部作為產業政策推動之主責機關，近年積極推動廢塑膠再製之循環材料回到經濟體系，將其轉化可供產業生產所需之原物料，以減少能資源耗用與碳排放，降低環境衝擊。

落實資源循環利用為循環經濟發展之重要途徑，本次推動鏈結產業塑膠循環材料應用於電子零組件、車用材料及工程塑膠等，透過鏈結上、中、下游不同角色的業者共同投入及合作，讓產業塑膠廢棄物成為生產製程替代原料，創造循環材料之價值及產值，未來更期望逐步結合各類新興科技材料發展趨勢，拓展擴散塑膠材料之應用範疇，達到產業創新兼具環境永續發展之目標。

工業局說，因應全球興起「新塑膠經濟」風潮，所帶動產業界逐漸擴大之塑膠循環材料需求，延續去年度推動促成PE(聚乙烯)及PA(尼龍)等塑膠材質循環材料應用鏈結之模式，將推動循環應用鏈結之標的，擴大至PP(聚丙烯)及PC(聚碳酸酯)等塑膠材質，透過鏈結工作坊凝聚產業共識，整合電子業、塑膠製品製造業、飲料製造業、化學材料製造業及車用材料製造業等相關循環材料產源事業、再生業者及循環材料使用端三方需求，建立產業塑膠循環材料應用鏈結合作夥伴關係。

這次由台灣塑膠製品工業同業公會及台灣資源再生工業同業公會代表見證，友達光電股份有限公司、賀眾企業股份有限公司、宏恩塑膠股份有限公司、大豐環保科技股份有限公司、潔安環保工程有限公司、域誠環保科技股份有限公司、芳泰塑膠有限公司、貿塑企業股份有限公司、九玄科技有限公司、喬福材料科技股份有限公司及常裕工業股份有限公司等業者簽署塑膠循環材料應用鏈結合作備忘錄，象徵跨產業共同推動塑膠循環材料應用鏈結合作的開端。本次循環材料應用鏈結之推動，並獲得國際封測大廠日月光中壢廠、BOPP薄膜大廠炎洲公司及成功轉型專精循環塑膠材料的奇菱科技等大型企業之聲援。