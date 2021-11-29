台灣邁入高齡化社會，扶老比成了社會重大議題，但現行就業保險法規定，扶養眷屬加給給付僅限無工作收入之配偶、未成年或身心障礙子女，立法院衛環委員會今(29)日通過《就業保險法》部分條文修正草案，無工作收入父母納入扶養眷屬，讓失業者雙親能得到妥善照顧。

立法院社會福利及衛生環境委員會審查性別工作平等法和就業保險法部分條文修正草案。

根據國發會「人口推估報告2020-2070年」指出，2020年扶老比22.5％，約每4.5名青壯年扶養一名老人；2030年36.8％，約每2.7名青壯年扶養一名老人，一直到2070年扶老比高達84％，幾乎每一名青壯年就要扶養一名老人。

根據現有《就業保險法》規定，被保險人非自願離職退保後，於請領失業給付或職業訓練生活津貼期間，有受其扶養眷屬者，每一人按申請人離職退保的當月前6個月平均月投保薪資10％加給給付或津貼，最多計至20％，前述受扶養眷屬指勞工扶養之無工作收入的配偶、未成年子女和身心障礙子女。

國民黨立委蔣萬安提案指出，現行《就業保險法》的扶養眷屬並未包含父母，假如單身勞工需扶養年邁父母，一旦面臨失業恐加重生活負擔，連帶影響家庭生計，本次提案將父母納入扶養範圍，可幫助廣大勞工因應高齡化社會的衝擊。

民進黨立委莊競程同樣提案把父母納入扶養眷屬，但設下「父母需年滿65歲以上，且收入未達中央主計機關公布最近一年全國每人可支配所得中位數60％者為限」之門檻。

勞動部長許銘春表示，現今婚育觀念和扶養型態已有很大改變，將父母納為眷屬加給範圍可提升勞工失業期間的生活保障，不過建議以無工作父母為加給條件，好與現行其他加給對象能夠一致。

本次修正條文會議結論，勞動部同意將無工作收入父母納入扶養眷屬範圍，條文草案初審通過。