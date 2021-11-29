英國衛生部長Sajid Javid周日表示，預計將獲得立即指示。政府將擴大加強劑計畫的推動，以遏止Omicron新冠變種的影響。

英國在周六發現兩例Omicron變種病毒，衛生單位表示，其中一人與前往南非有關，他後來在倫敦待上幾天後就離開了英國。

英國在周六宣布了新管制措施，試圖減緩Omicron變種的傳播，對入境英國的人實行更嚴格的隔離規定，並下令民眾在零售場所和英格蘭的公共交通工具中配戴口罩。一些學童還被要求在公共區佩戴面罩。

首相強生(Johnson)也在記者會上表示，需要為科學家爭取時間，讓他們去瞭解現在發生了什麼。

衛生部長Javid指出，現在最重要的是疫苗接種計畫，現在可以說比以前更為重要，這也就是為何他情求疫苗聯合委員(JCVI)就擴大和加速加強劑計畫進行最快速的提議。

此外英國政府表示，將邀請G7國家衛生部長於周一召開緊急會議，討論新型的Omicron冠狀病毒的進展。

另外德國在周六新增兩例Omicron確診者，官員證實，一名從南非抵達德國的乘客已證實感染到Omicron病毒。

將南非列為變種病毒疫區，並限制來自南非的旅行，該命令於周日生效。

德國主要政界人士呼籲全面收緊社交管制，以遏制激增的病例數，讓德國新政府實施全國性封城的壓力日增。德國在周日新增4.4萬名確診者。

據INSA一項調查顯示，58%德國人認為現有管制措施還不夠，73%民眾預期今年內將實施全國性的封鎖。

目前預計12月9日各地方政府領導人將與新上任的聯邦總理會談，商討進一步的防疫措施。