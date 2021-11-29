工業電腦廠廣積(8050)受惠美系客戶網安大單出貨逐步放量，2021年第三季獲利回升至近7季高點，10月營收雙位數「雙升」改寫歷史第三高。由於網安專案訂單時間長達3～5年，法人看好網安營收貢獻今年將倍增，明後2年均可望維持高度成長。

廣積股價17日觸及40.8元的近3個月高點，隨後回測39元支撐，今（29）日開低後於平盤下小幅震盪，11點後在買盤敲進下翻紅、上漲1.79％至39.9元，終場小漲0.26％、收於39.3元。三大法人上周小幅賣超42張。

廣積第三季合併營收14.12億元，雖季減28.57％、仍年增35.38％，改寫歷史次高。毛利率18.6％、營益率3.53％，分創近5季及近1年半高點。歸屬母公司稅後淨利0.58億元，季增達50.87％、年增達3.45倍，每股盈餘0.51元，雙創近7季高點。

累計廣積前三季合併營收44.36億元、年增達47.72％，改寫同期新高。毛利率雖降至15.13％的同期低點，但營益率回升至1.15％、較去年同期由虧轉盈。歸屬母公司稅後淨利1.34億元、年增達86.01％，每股盈餘1.15元，自去年同期谷底回升。

廣積去年營運受疫情衝擊而落底，隨著歐美經濟活動復甦帶動訂單需求回溫，配合美系網安客戶大單開始量產出貨，營運自第二季起顯著回溫。若排除營運轉弱的子公司廣錠影響，則本業獲利動能反彈動能更強。

廣積10月自結合併營收5.66億元，月增達23.86％、年增達32.65％，改寫歷史第三高。累計前10月合併營收50.04億元、年增達45.85％，已超越2016年全年48.05億元、提前改寫年度新高紀錄。

法人指出，廣積歷經2年耕耘，順利取得美系網安客戶多筆長達3～5年的專案訂單，帶動前三季網安營收貢獻達44％。預期在專案持續出貨帶動下，今年網安營收可望倍增，明後2年均可望維持高度成長，未來網安比重將上看5成。