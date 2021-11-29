收到水、電、瓦斯等生活繳費帳單，怎麼繳方便又省時？市府「台中e指通」擴大服務，包括「水費」、「電費」、「瓦斯費」、「燃料費」及「燃料費逾期罰鍰」，登入台中e指通會員，使用「綁定查繳」或「掃碼繳納」，一指輕鬆搞定，快速完成繳費。

市府「台中e指通」繼9月開通學雜費、10月加入地價稅等地方稅後，再推出「生活繳費行動支付」。

研考會主委吳皇昇指出，「台中e指通」提供貼心便民、線上單一窗口整合式市政服務，包含「一次登入處處通」、「虛擬卡免實體卡」、「行動支付繳費通」及「個人訊息不漏接」、「好康優惠享不完」等功能。

12月再推出生活繳費服務，省時、環保又方便，期待台中e指通成為民眾數位生活好幫手。

資訊中心表示，「台中e指通」─「生活繳費行動支付」包含水費、電費、瓦斯費、燃料費及燃料費逾期罰鍰等項目。

其中，瓦斯費是以「掃碼繳納」方式，民眾只要在繳費項目點選瓦斯費，選擇行動支付工具，再依畫面提示掃描帳單上的超商三段式條碼進行繳費。

其餘水費、電費、燃料費及燃料費逾期罰鍰等4項則採「綁定查繳」，民眾登入台中e指通會員後，完成水號、電號、車牌號碼等查詢條件設定，再點選要繳納的費用，系統將會自動帶入設定資料，省去手動輸入或掃碼的步驟，接續再選擇行動支付工具，按照畫面指示進行，即可輕鬆完成繳費。

研考會強調，「台中e指通」未來整合更多服務，讓台中市民e指通，一指通台中，運用數位科技翻轉服務流程，提供更臻完善的便民服務。