龍華科大觀光休閒系參加2021陸羽盃客家茶飲暨茶餐料理競賽，獲「創意飲調有酒精組」與「創意飲調無酒精組」雙料冠軍，另外獲得3銀1銅，囊括6項大獎。

觀休系主任鍾涓涓指導系上學生宋庭葳及蔡勝芳，在創意飲調發揮實力與創意，作品層次豐富，口感大獲評審青睞，最後分別奪得創意飲調有酒精組金牌及創意飲調無酒精組銅牌。

林奕慬老師指導觀休系魏庭雅同學，以新人之姿首度參賽即獲得創意飲調無酒精組金牌。魏庭雅作品在配方中大膽加入桔醬、柿子等客家元素做成「好柿成霜」冰沙，以挖空的柿子做為容器的巧思，更是大受評審青睞而一舉奪冠。林奕慬指導朱玟瑾、王金澤及吳玹緯同學，也奪得創意飲調無酒精組3面銀牌佳績。

指導老師林奕慬指出，本次賽程中的創意飲調類，分為無酒精組及有酒精組等競賽項目，今年在茶的運用上更加多樣化，飲調基底需融入東方美人茶或酸柑茶等客家元素，由於使用的基底酸柑茶，在顏色與味道上都不容易掌控，能做出完美的調配實屬不易。

鍾涓涓強調，唯有經過不斷反覆練習與修正，才能在競賽中有穩定傑出表現。本次觀休系一舉獲得2金3銀1銅佳績，不僅為龍華大放異彩，同學們更在歷經學習及比賽過程中收穫滿滿，增進創新思考能力。