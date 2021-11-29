新北市勞工局12月3日上午10時至下午2時，將在新北市府6樓大禮堂舉辦「新北市屆退軍人、青年暨榮民聯合徵才活動」，共有51家廠商參與、釋出3118個職缺，其中科技製造業缺最大，有1926個職缺。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北在疫情趨緩即擴大辦理徵才活動，為讓新北青年朋友及退役軍人順利就業，也讓廠商覓得好人才，以往活動規模約40家廠商，今年擴大到51家，釋出的工作機會也增加5成。

此外，新北就服站台積極開發新穎產業及職缺，像全台首創雲端廚房的「軒饌廚坊」，首次參與徵才活動招募儲備幹部，另外深受年輕人喜愛的電競大廠微星科技、工業4.0產業全球傳動、康舒科技、松川精密，以及「元宇宙」不可或缺的DRAM 晶圓代工廠商力晶積成電子，也一同參與本場徵才。

勞工局表示，從產業分析來看，本次徵才科技製造業廠商佔5成2、旅宿餐飲業及一般服務業佔3成7，另零售量販業近1成。勞工局鼓勵民眾參與現場徵才活動，可直接與廠商面對面溝通，免去等候面試通知的漫漫時間。

如求職者對履歷沒有自信也不用擔心，就業服務處有「履歷健診」服務，除了提供線上修改履歷，活動現場還有專家諮詢，讓面試無往不利。新北強打的「VR科技求職專區」，現在也拍攝了涵括12大產業的66家廠商，運用虛擬實境就能讓民眾提前了解工作實況、職場環境。詳情可上新北市人力網(https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/GoodJob)或電洽就服處免付費專線0800-091-580。