台灣人愛吃拉麵，吸引不少日本拉麵店到台灣插旗，其中打著日本第一屆電視冠軍名號的「赤坂拉麵」來台22年，驚傳近日在台分店已全數撤光，結束在台灣22年的經營歷史，讓不少老饕直呼太可惜。

赤坂拉麵標榜是全台灣第一間完全使用日本配方的拉麵專門店，自1999年登台，掀起一波拉麵熱潮，全盛時期包括台北、台中、澎湖等地均有門市，連機場都有分店，。

22年間赤坂拉麵在台最多曾開4家直營店7家加盟店，但近期卻陸續傳出歇業消息，除了澎湖店在今年8月25日於粉絲專業宣告停業外，北巿重慶店自5月也因疫情關係宣佈停業，雖然7月中旬重新開幕，但目前已悄悄結束營業。

臉書粉絲專業《拉麵.etc謠指部》表示，最近經過重慶南路，發現赤坂拉麵重慶店已經沒有營業了，官網連結也不通，讓不少老饕直呼太可惜，「重新開幕拜託，京華店沒開，上週跑去重慶南路店也沒開，SAD」、「拜託希望再開至少一家，真的好吃」、「老顧客想懷念品嚐喜愛的味道都沒辦法了」。