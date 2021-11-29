文慧如親手製作音樂會小禮物。（華研國際提供）

文慧如日前推出最新單曲〈做你的太陽〉，並將於12月11日生日當天舉辦「做你的太陽生日音樂會」，與歌迷們睽違三年再度近距離面對面，讓文慧如非常興奮，主動提議要親手製作小禮物送給到場觀眾。身為標準吃貨的她，發揮巧思把新歌〈做你的太陽〉化作內餡甜而不膩、自己也相當喜愛的台灣名產「太陽餅」，公司同事順利洽談到太陽餅知名老字號願意合作，讓文慧如到訪工廠親自製作。

這家擁有超過五十年歷史的製餅老店工廠位於台中，文慧如帶著既忐忑又興奮的心情南下前往，一直擔心自己萬一搞砸浪費了食材，但又對如何製作太陽餅充滿好奇與期待。在店家老董和一班師傅的帶領下，先一步步完成嚴格的衛生管制流程，等換上專業的全套防塵服裝後，文慧如彷彿變身一般，專業架勢與氣場瞬間提升，讓老師傅們都稱讚：「怎麼有種領班的幹練氣勢！」

初次體驗製作太陽餅的文慧如，對糕餅製作完全沒概念，在師傅一步步教導下，把手中的原料緩緩製作成形，雖然不夠專業但仍有模有樣，過程中她竟然還有感而發，充滿母愛地對太陽餅喊話：「你們都是我的寶寶，一定要圓圓白白胖胖地長大，要很好吃喔。」無厘頭的一席話被笑虧太浮誇，身邊工作人員也跟著幫腔：「文慧如今天已經產下好幾百個寶寶了呢。」文慧如「做你的太陽生日音樂會」門票KKTIX熱賣中。