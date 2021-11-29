中共運油-20空中加油機首度出現在我防空識別區，國防部長邱國正今天坦言，最近敵情特別嚴峻，幾乎沒停過，目的是讓你知道他有這個力量，但國軍就是「你有力量，我們也有應對」。他也透露國防部準備派員駐關島，他「樂見，且進行中」。

中共28日總計派出27架軍機擾我西南空域，運油-20空中加油機也在其中，可大幅增加中共戰機航程，也使我空防壓力大增。

邱國正今天列席立法院外交國防委員會報告並備詢，對於共機擾台，邱國正會前受訪時表示，最近敵情特別嚴峻，幾乎沒停過，不光是昨天，有些是陸陸續續的，雖然國防部有些沒有對外發布，但會把比較特別的適切發布。

他說，共軍的目的就是慢慢消耗，讓我們知道他有這個力量，但「你有力量、我有應對」，國軍對於共機的機型和機種都會掌握，並進行研析，以作為日後行動方案的參考，這些都持續在做。

至於媒體報導，目前車用尿素出現短缺，恐將影響國軍飛彈發射車的運作。對此，邱國正表示，軍方目前都有做調配，「數量都還能掌握」。

民進黨立委王定宇在質詢時也關切，我方在華府和洛杉磯都有駐美軍事代表團，夏威夷則有一個組，但關島地緣的重要性越來越高，外交部在關島已設有駐處，國防部是否樂見在關島增設駐美軍事代表團的聯絡組或聯絡官？

對此，邱國正表示，「樂見，且在進行中」，不過外交部長吳釗燮則是低調回應，關於在關島的駐處是否派駐國防部人員，外交部針對台美甚至與其他國家協商中的議題，循例都不會作答，有結果才對外報告。