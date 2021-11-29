藝人謝忻走過2年前不倫風波，現在演藝事業回穩，也有穩交8個月的圈外男友。近日她在節目中被老師以面相直言感情路較不順、愛情事業無法兼顧，謝忻認為很準，因曾交過一任政治世家男友，但她當時較重視工作，不久後就分手了。

謝忻最近受邀錄製節目《女人我最大》，被命理專家湯鎮瑋分析面相，點出夫妻宮明顯短窄、凹陷，「太陽穴（夫妻宮）凹陷代表感情會比較多波折一點」，而且事業和愛情沒辦法同時擁有。

謝忻聽完面露想哭的表情，坦言：「真的，我只能二選一」她回憶入行前有個穩定交往的男朋友，對方是政治世家，背景非常好，想不到謝忻當時以素人身分參加胡瓜的綜藝節目，被看好適合走演藝圈，便與經紀公司簽下6年合約，結果男友當日下午收到美國某名校的錄取通知，對方家人希望謝忻能跟著一起去進修，並承諾能贊助學費等經濟開銷，不過謝忻選擇進演藝圈，原以為遠距離戀愛沒問題，卻在半年後分開。

另外，湯鎮瑋還看出謝忻的額頭到中庭的距離很寬，但下巴相對較窄，明顯氣勢弱一些，加上夫妻宮凹陷，屬於事業導向的人，建議謝忻先專心衝刺事業，等到存飽退休金，再來談穩定的愛情。