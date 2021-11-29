嘉澤（3533）先前通過英特爾插槽（Socket）認證，開始生產Whitley Ice lake機種，中信投顧看好伺服器需求第三季開始轉強，嘉澤獲利動能持續，初評給予「增加持股」投資評等，推測未來12個月合理股價750元。

嘉澤股價29日開低走高，與大盤齊步反攻，終場收696元、上漲3.57％。

中信投顧指出，桌機10奈米級產品Alder lake新平台升級至1700隻Pin，已於第三季開始生產，嘉澤對滲透率看法較先前樂觀，預估年底滲透率有機會達15～20％，高階機種搭載的DDR5 Socket也已經開始出貨。第三季之前原物料供給不順問題，已有部分緩解，預估整體市場主機板需求將有近10％提升。

另外，嘉澤2022年第二季將開始出貨Eagle stream平台產品的預估不變。法人預估，嘉澤Socket市占率將從2021年的10％，增加到2022年的18％，伺服器營收、獲利比重持續提高。受惠於伺服器平台升級，再加上嘉澤在英特爾滲透率與單位售價提升，有助嘉澤2022～2023年加大獲利成長幅度

大型投顧研究機構估算，嘉澤2021年每股純益32.09元，預估未來兩年獲利將維持三成的高成長性，2022、2023年每股純益分別成長為40.29元與52.39元。