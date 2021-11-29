上周五（11月26日）在多國出現新冠變種病毒Omicron確診的利空下，全球股市出現賣壓。施羅德投信分析股市短線重挫三大原因，一、南非出現新冠肺炎變種病毒，不但傳染迅速且可能突破新冠疫苗的防護力。二、投資人趨避風險。三、油價重挫影響能源類股。

施羅德投信建議，市場波動加大情況下可採取多元策略，擇優逢低布局，第一層核心資產以較低波動的多元債券為主，第二層可布局全球型多元資產基金，第三層掌握永續發展目標的基金或是氣候變化等長期結構性投資主題。

施羅德環球收益成長產品經理蔡宛庭認為，由於目前對新變種病毒所知有限，即便市場回檔修正，各國政府也會有新的防疫政策和刺激措施。因此短期內疫情消息會比經濟數據更容易影響市場投資氣氛，將增添市場波動度。惟以美股S&P 500指數為例，包括2020年第四季~2021年第一季冬天疫情高峰與今年8~9月Delta病毒疫情高峰，疫情造成的回檔反而都成為逢低布局的時機。

當市場波動加大情況下可採取多元策略，擇優逢低布局，第一層核心資產以較低波動的多元債券為主，第二層可布局全球型多元資產基金，第三層掌握永續發展目標的基金或是氣候變化等長期結構性投資主題。

核心第一層：宜以投資級多元債券作為核心資產。擔心市場波動加劇的投資人，不妨選擇以投資級多元債券為主的基金作為核心資產，目前全球企業盈餘仍持續成長，加上利率環境仍偏低，投資級的企業債不但可提供不錯的收益，也可擔任起投資組合中穩定波動的角色。另外，雖然美國可能進入升息循環，但資金對投資級債券與高收益債券的青睞不減，且美國以外的已開發國家貨幣政策仍舊寬鬆、企業資產負債表持續改善、違約率降低、加上疫情仍然不時干擾金融市場，造就了投資等級債券、高收益債券以及新興市場債券都有各自的投資機會，因此不重押單一券種的全球複合債券策略，能在變化快速的金融市場中，達到進可攻、退可守的操作彈性與目標，是多頭時期債券市場的投資良選。

多元第二層：採取全球股債多元資產來掌握資產輪動。長期來看，整體經濟環境對風險性資產仍是正面，然不可避免地市場的波動已逐漸加劇，因此穩健與積極型投資人，可續抱或逢低加碼全球型的多元資產基金，以有風險控管的方式參與市場機會。此外，今年市場不比去年強者恆強，反而是各區域、各產業都有輪動表現，因此相較於單壓單一國家或單一產業，我們認為更適合全球多元布局、機動調整部位的多元資產基金，才可靈活捕捉長短期不同主題、產業、國家的報酬表現。另外如可轉債或特別股等資產，不但可受惠企業盈餘上修的利多，波動風險又較一般股票為低，「股票＋可轉債＋特別股」等與股市連動度較高之資產，也適合在市場上升趨勢中為投資人以較低波動參與市場的多頭表現。

趨勢第三層：聚焦具有長期結構性的趨勢主題，如氣候變化或永續基金。從歐盟的「SFDR永續金融法規」和「Fit for 55」氣候減碳計畫，到美國的電動車新車銷售需達50%的目標，以及1兆美元氣候基礎建設法案等利多，正顯示全球邁向低碳未來和永續經濟的決心，作為將永續概念納入基本面分析的專業經理人，我們認為更深入的研究，考量公司的成本、產業競爭環境、商業模式，尋找被低估的供應商跟設備製造商，或是正朝向永續創新的公司，而非選擇目前市場上的熱門企業，長期而言將能創造更大的獲利機會。我們未來持續看好全球氣候變化投資以及永續投資的長期趨勢，建議投資多關注永續增長、再生能源、環境資源、能源效率、低碳排放和永續運輸等多元的氣候變化或永續主題。不論短期市場如何震盪，擁有市場長線題材的氣候變化投資主題或永續投資產品仍為投資人逢拉回即可加碼的長期投資標的。