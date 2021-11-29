系微(6231)宣布其旗艦UEFI韌體產品InsydeH2O UEFI BIOS解決方案，搭載於採用英特爾第11代 Intel Core處理器的realme Book筆記型電腦量產出貨。

realme是快速發展的全球科技品牌也是大陸智慧型手機一線大廠之一，realme Book現今已於亞洲多個國家/地區上市，為該公司全新推出的首款筆記型電腦設計，其利用智慧型手機體驗來打造外型時尚纖薄（14.9 毫米厚）、功能強大且價格實惠，以及重量僅為1.38公斤的超輕便個人電腦產品。

透過充分運用協助多款超輕便個人電腦設計通過Intel Evo認證的InsydeH2O平台最佳化韌體技術，realme Book提供卓越的性能，可支援高達4.2GHz頻率的處理器、Wifi 6高速連線與Thunderbolt 4技術，以及擁有播放1080P視頻長達11小時的電池續航力的效能。

此外，realme Book同時支援Windows 11作業系統所需的硬體安全防護功能，包括TPM 2.0及安全開機(Secure Boot)。