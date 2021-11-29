蘆洲義警常年訓練 警察局長阿仁哥教導用「LINE傳播神功」守護治安（警分局提供／戴上容新北傳真）

新北市政府蘆洲警分局今（29）日辦理蘆洲義警常年任務訓練，由警察局長黃宗仁親自主持，義警大隊長陳汪全、分局長張國哲及警察局保安科長謝龍富等出席參與，除精進義勇警察執勤技巧與法令知識，並強化協助犯罪預防、灌輸正確觀念、確保執勤安全，進而擴大宣導全民共同參與空中網路聲量，並透過網路宣傳發揮最大效應。

新北市警察局長阿仁哥黃宗仁親臨訓練會場與義勇警察弟兄博感情，其幽默逗趣獲得全體隊員如雷掌聲並貫穿整個禮堂，接著頒獎表揚績優義勇人員，感謝他們不畏辛勞、認真執勤，對轄區治安維護付出及奉獻心力，局長致詞即強調五力（守望相助、民防、義警、警友與志工）全市3萬6千餘人，是警察最貼心夥伴，另為阻隔黑道滋擾禍害，近期板橋殯儀館黑道集結參加公祭時，親自坐鎮指揮以優勢警力攔查壓制，面對街頭暴力，要強悍執法一個不放過，一個都不輕饒，第一時間到場強力逮捕現行犯，就是我們態度，誓言將黑道、幫派趕出新北市，此外，詐騙集團日益猖狂，人民受害情勢嚴重，騙取人民血汗錢實屬可惡，所以，我們打擊詐騙的決心不容質疑，堅決打擊惡質詐騙犯罪，守護人民的生命財產安全。

局長阿仁哥強調現在治安已經從警察陸地走向空中傳播，我們利用line宣導神功，將各種反詐騙新手法訊息傳播到每一市民手中，強化全民防騙，希望義警弟兄幫忙宣傳，並可減少一分受騙。

分局長張國哲表示，民力是警察工作的好夥伴及靠山，日積月累維護轄區治安、交通，犠牲奉獻大家有目共睹，一同貫徹社區警政、第三方警政，以警力有限、民力無窮持續努力，落實阿仁局長理念五力（民防、義警、警友、志工、守望相助隊），期盼警民攜手合作，讓蘆洲、五股、八里等地區治安更平穩、交通更順暢，共同守護轄區治安，讓百姓生活皆能安居樂業。