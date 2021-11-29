高雄監獄6名受刑人涉嫌聯手性虐待一名長相陰柔、體型瘦小的男子，甩巴掌、捏乳頭、踐踏生殖器樣樣來，一審判顏姓房長7年、5名同房共犯4年5月至6年6月不等。檢方認為眾人開庭時訕笑輕蔑，還辯稱惡行只是開玩笑，怒爭上訴。二審高雄高分院依認為顏男等人犯後有意道歉，態度尚非惡劣，仍依妨害性自主罪判顏男等人7年4年5月至不等徒刑，可上訴。

高雄監獄內一名受刑人，因為個性陰柔、內向，被同房獄友惡意取「妹仔」、「三八」等綽號，2018年5月21日傍晚5點多，該受刑人僅着內褲坐在牢房裡看書，同房的顏姓房長躺在他旁邊休息，故意先用左手控制他的手後，再用右手去摸受刑人的下體。該受刑人奮力掙扎，同房其他獄友非但不制止，還冷眼訕笑，顏男變本加厲、替該受刑人打手槍，還玩弄他的奶頭長達1分半。

事發隔月許姓受刑人甚至強行掰開該受刑人的雙腿、直接踩踏他的生殖器，其他獄友也集體猥褻他，甚至摀住他的嘴不讓其聲張。該受刑人長期受虐後出現異狀，被監所人員發現，調閱舍房監視器後才發現惡行，將相關人等移送法辦。

一審時該受刑人表示，迫於同儕和顏男身爲房長的壓力，不敢聲張。顏男等人均否認犯行，辯稱自己只是幫該受刑人拉筋，是在玩，只是性騷擾。其他獄友則坦言怕被排擠，所以才一起霸凌該受刑人。法官認爲，顏男身爲房長，負責協調舍房內受刑人生活秩序並代表該舍房受刑人與監所主管溝通，具有一定權力，對該受刑人打手槍的行爲不只是性騷擾，屬於泄慾的強制猥褻行爲，最後依加重強制猥褻、強制等罪判他7年，其餘涉案5名受刑人各4年5月至6年6月不等徒刑。

檢察官不滿顏男等人在開庭審判期間，多次發出笑聲，還硬凹是「開玩笑」，態度惡劣至極，力求上訴。但顏男等人否認不尊重法庭，也仍否認犯罪，指一審判決不當，同樣上訴。

二審法官認為，顏男等6人把該名男受刑人視為玩物，恣意霸凌，對他人格、性自主權毫不尊重，造成他心靈受創。但念在顏男等6人事後有意尋求被害人諒解，雖未獲首肯，犯後態度尚非惡劣，仍依妨害性自主罪判顏男等人7年4年5月至不等徒刑，全案可上訴。