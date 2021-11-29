近期《菸害防制法》修正案議題討論熱烈，由媒體民調報告指出，超過7成民眾同意提高禁止吸菸或購菸年齡至20歲，支持禁止於特定場所(如半戶外開放空間之餐飲場所等)吸菸，表示多數民眾認同修正草案內容，希望減少菸品帶給人民的傷害，不過除了法規限制外，最有效的方法還是從不吸菸做起!

衛生福利部八里療養院洪嘉均醫師指出，吸菸不僅影響自己，也危害暴露在菸霧中吸二手菸的其他人，甚至是菸熄滅後在環境中所殘留的有害污染物質(三手菸)，再由他人接觸影響，任何人都極有可能成為三手菸的受害者。

根據研究報告指出，長期處於二手菸環境對精神健康會造成影響，其造成的傷害對孕婦、孩童及青少年尤為嚴重，青少年吸菸甚至與父母吸菸有密切關係，還可能為導致之後濫用依賴物質的重要導因。三手菸則可殘留在屋內長達6個月，不論是開窗、開門通風或是電風扇等，都無法杜絕有害物質的殘留。因此有效預防需從長輩做起，讓孩子及同住家人都能免於接受二手菸及三手菸的迫害。

雖然多數民眾都知道吸菸是國人健康的頭號殺手，但仍有許多兒童與青少年被迫生活在菸害環境中。因此對整體國人的健康來說，推動戒菸治療、減少吸菸人口著實為非常重要的議題。為幫助吸菸者戒菸，國民健康署大力推動二代戒菸、戒菸專線0800-636363，衛生福利部八里療養院也設有專門戒菸門診服務，提供專業多元的戒菸服務，歡迎吸菸者一起加入戒菸運動，營造更好的健康環境!

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363