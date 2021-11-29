北埔農會食農教育活動，小朋友體驗割稻。（羅浚濱攝）

北埔農會食農教育活動，小朋友體驗割稻，家長都鼓勵稱讚說「好棒棒！」（羅浚濱攝）

北埔農會食農教育活動，小朋友在田間進行捉泥鰍比賽，個個樂翻天。（羅浚濱攝）

新竹縣北埔鄉農會為讓食農教育向下紮根，日前在「黃金水鄉」南埔村農田舉辦第三屆「北埔茶香金米產業活動」，大人品嘗膨風茶（東方美人茶），小朋友戴上小斗笠，手持鐮刀體驗割稻，學用稻桿做古早玩具，並在田裡比賽捉泥鰍，個個樂翻天！

北埔農會總幹事莊烘岡表示，年輕一代的小朋友幾乎都不知道，每天食用的米和蔬菜從何而來，農會3年前舉辦田間割稻和拔蘿蔔等食農教育活動，讓親子體驗引起熱烈回響，今年第三屆網路報名限定100名，很快就秒殺，額外再增加10個名額。

縣府農業處長范萬釗推薦北埔農會以在地食材製成的「五行雜糧飯」。莊烘岡指這項3年前研發的產品，今年增加一味「苦茶油」，並請專業廚師示範如何製作蘑菇五穀飯等簡單、好做又好吃的料理。

會場聚集上百名小朋友，每人分到手套、小斗笠及鐮刀後，在水稻班長輩指導下，彎下身體一手抓住稻桿成團，再持鐮刀割稻，而後再排隊到早期用腳踏的打穀機前打出稻穀。不少家長都用手機為孩子拍照，小朋友順利割下稻子，家長都鼓勵稱讚說「好棒棒！」「好厲害！」

農會在割完稻子的田裡，進水放了600多條的泥鰍，小朋友在哨聲一響後，紛紛湧入田中，有的徒手，有的拿小網子，四處搜尋泥鰍捕捉，捉到最多的有30多條，個個樂翻天！

報名參加活動的親子除了在新竹縣外，最遠來自台北，林姓家長說，女兒唸幼兒園大班，第一次割稻子和捉泥鰍，玩的很高興，明年一定會再搶先報名參加。