「吞美落啦！(台語)」、「不能沾醬嗎？這樣我都沒胃口了」，衛生福利部臺北醫院蔡秀梅營養師表示，有些病人愛好沾醬，即使因病住院要清淡飲食，也很難立即改變飲食習慣，在住院期間若訂購營養餐，因為有營養師把關，食用油、鹽、醬料都有所控制，但病人出院後，往往就會失控，增加腎臟、血管的負擔，高齡長輩、洗腎病人、糖尿病人、肥胖者尤其要注意，若無法完全拒絕醬料的誘惑，可自製「4低沾醬」，豐富味覺、增加食慾的同時，又不會因過鹹、過甜而傷身。

蔡秀梅營養師鼓勵愛沾醬的民眾自製健康醬料「四低調味醬」，利用現有食譜中的調味醬再加一些小技巧，將普通的沾醬優化變身成為低油、低鹽、低糖、低熱量的4低美味醬料，更好的控制「沾醬的慾望」，也更好的控制血糖。

蔡秀梅營養師說明，製作4低沾醬，有5個關鍵：

1.多利用食物本身特有的味道，例如芒果、蕃茄、南瓜。

2.優先選擇不含有油脂的醬料。

3.以代糖取代部分高熱量的砂糖。

4.加高湯或水稀釋。醬越稀、熱量越低，將稠醬變糊、濃醬變淡，沾拌食物就不會沾過多的熱量與鹽份。

5.加低脂優格或水果，利用優格熱量低、體積大的特點，加上少量水果，可調製低熱量的水果風味沙拉醬。

蔡秀梅營養師介紹三種簡單方便的4低沾醬，1湯匙的熱量都不超過11大卡，可用燙青菜調味、海鮮或肉類沾醬，若使用為沾醬需再依個人口味增加水量進行稀釋。

1.最對味的海鮮五味醬：

材料：蕃茄醬3湯匙、醬油膏2湯匙、代糖1／2茶匙、烏醋 1湯匙、油1／4茶匙、蔥末1／2茶匙，薑末1／2茶匙、蒜末1／2茶匙、開水4湯匙。

做法：將所有材料置於小碗中拌勻即可。

參考營養成分：1湯匙15克的熱量10大卡、蛋白質0.3公克、脂肪2.7公克、納181毫克。

2.酸甜清爽的芒果沙拉醬：

材料：原味優格1／4杯、芒果1／4個。

做法：洗淨芒果後取出果肉，打成泥狀置於小碗中，加入優格拌勻。

參考營養成分：1湯匙15克的熱量9大卡、蛋白質0.3公克、醣類4.7公克、脂肪0.9公克、納7.5毫克。

3.法式酸醋沙拉醬：

材料：沙拉油1／2茶匙、白醋2.5茶匙、辣椒粉1／4茶匙、代糖1／2茶匙、

芥末醬1／4茶匙、開水1湯匙、蒜仁1個。

做法：拍碎蒜仁，再與所有材料一併置於小碗中拌勻。

參考營養成分：1湯匙15克的熱量11大卡、蛋白質0.9公克、醣類1.9公克、脂肪1.1公克、納13.4毫克。

出門在外，最方便取得市售的和風沙拉醬，蔡秀梅營養師提醒，若想要吃的簡單輕鬆無負擔，可以直接以醬1、水1的方式，1：1稀釋和勻，以一般市售的和風沙拉醬評估參考營養成分，1湯匙15克的熱量約有10.8大卡、蛋白質0.3公克、醣類2.4公克、納242毫克。但市售的現成調味醬料中，鹽的成份通常較高，建議盡可能減量食用。