林靜儀邀辯論公投「用英文也可以」 顏寬恒台語回擊：對中二選區民眾需求了不了解？

台中第二選區立委補選選戰升溫，針對競選總部主委林佳龍，詢問是否敢和對手公開一對一公投辯論，民進黨候選人林靜儀回應「沒問題，英文也可以。」國民黨候選人顏寬恒今(29日)以台語質疑，我們台中市第二選區的選民真的是要聽英文嗎？兩人的交鋒也引發網友關注，有網友就直言「(林靜儀)又失分了，是在炫耀她會說英文嗎？她怎不去美國選」、「有沒有看錯？」

顏寬恒今表示，林靜儀醫師到現在還把自己認為是排民進黨籍、不分區立委，她可能不知道他參選的是台中市第二選區區域立委，對於台中市第二選區的地方需求及地方發展，她到底了不了解。顏後來用台語說，我們台中市第二選區的選民真的是要聽英文嗎？我們民眾的需求是什麼、地方的建設還欠缺什麼、農民漁民的需求是什麼、政府幫助到位了嗎？都是參選人必須要對鄉親負責及說明，所以說辯論如果是針對中二選區地方民意的需要、發展來討論，我是樂觀其成的，但是，如果是做這樣子一個攻擊或者是無限上綱，無端指控，我們不接受。

而林靜儀、顏寬恒的回應曝光後，引發不少網友在相關新聞報導留言，其中在《Yahoo新聞》有超過300則留言，有人就說，「英語！說給誰聽？」「台灣人用什麼英文辯論？用台語辯論啦」、「聴得下去？」「是選台灣立委還是選美國立委？」「不是該用台語嗎？」「請問用英文辯論的意義在哪？」但也有人認為，其實語言是溝通的工具，沒什麼好嘴的。