淡水義警常年訓練 （淡水警提供／戴上容新北傳真）

新北市政府警察局淡水分局今（29）日在淡水一信教育訓練中心舉辦110年度義警中隊幹部常年訓練，新北市政府警察局大家長黃宗仁局長更是風塵僕僕親自趕到會場，「阿仁哥」以拳頭碰拳頭逐一與到場幹部打招呼博感情，到場義警幹部早已耳聞「阿仁哥」局長的招牌動作，紛紛舉起拳頭熱情回應，讓現場氣氛好不熱鬧。

阿仁哥局長致詞中提到，新北經歷非洲豬瘟、新冠肺炎疫情等重大事件，但是新北警察絲毫不敢鬆懈，發揮堅強的團隊精神克服危機與難關，也要特別感謝所有義警弟兄的支持與付出，現今疫情趨緩，民眾各類活動相對頻繁，尤其街頭暴力犯罪、超商店員因勸導客人戴口罩而遭購物民眾刺死等社會矚目案件，深深動盪社會民心，新北警察大軍服務民眾、扶弱打黑外，街頭暴力分子「凹蠻」（台語）無視公權力，身為執法者我們更是要緊握拳頭，在法律基礎下「凹蠻」（台語）暴力分子，打壓其囂張氣焰，採霹靂手段「強悍執法」，將犯罪份子移送法辦，力求完全壓制不法犯罪氣焰，事後善用「第三方警政」徹底瓦解不法組職，保障社會大眾安全。

局長在會中提到，經濟日報於11月26日發佈2021縣市幸福指數大調查個人安全滿意度新北警勇奪六都第一，而我們新北警方於10月底在泰山區某倉儲查獲全國有始以來陸上最大宗毒品走私案，「雙獅地球標、一帆風順」字樣的海洛因磚1172塊，重達439.5公斤，初估市價逾20億元，並逮獲販毒集團7名成員，此次能順利 查獲如此龐大毒品案，除基層同仁將士用命外，全賴線報情資，新北市有5000義警大軍，分佈於社會各階層，接觸各行各業，發現有任何不法活動，立即向我們反映，提供不法之徒活動資訊，共同打擊犯罪，我們一定跟義警弟兄們站在一起，共同杜絕毒品的危害。

淡水警分局長黃南山表示，疫情趨緩，民眾夜生活也逐漸活躍，人心浮動，遭社群媒體戲稱「球棒隊」街頭鬥毆、暴力等事件頻傳，本分局已針對轄區治安熱點加強勤務規劃與巡邏密度，並要求各所與轄內超商成立line群組，除宣導各類反詐訊息外亦可加強超商安全聯繫，適時運用快打優勢警力將暴力之徒依現行犯強力逮捕、嚴正執法、追溯犯罪根源，展現警方掃黑、掃毒、打詐等影響治安的絕心，全心悍衛轄區治安。

短短1小時的談話中，「阿仁局長」不改其親民作風，以國、台語交雜表達，感謝在場義警弟兄們平日在社會各階層中支持警政工作辛勞與用心，現場更將同仁與協勤民力執勤影像畫面搭配台語歌「堅持」 、「台灣英雄」演唱，除炒熱氣氛外更一改以往刻版單調的訓練課程，讓所有參與訓練人員都留下深刻的印象。