彰化女子小潔（化名）發現丈夫阿倫（化名）手機中跟其他女人親密對話，還互傳不堪入目照片，且該名女子竟然是阿倫的表妹君君（化名），還是自己的閨密！小潔原想為了幼子吞忍，但身心不堪負荷，最終仍然離婚並對這對亂倫男女提告。彰化地院審理後，判決亂倫表兄妹得連帶賠償小潔60萬元，可上訴。

根據判決書，小潔與阿倫2018年結婚，育有1子，並因阿倫的關係認識其表妹君君，進而成為閨密。小潔指控，今年6月無意中發現，阿倫與君君從1月起開始出現超越分際的對話與互動，互傳「寶貝明天晚上可以見面嗎想你了這樣」、「真想現在抱抱你」、「怎麼了這樣突然很想抱抱我寶貝」、「明天在好好的抱抱你親親你摸摸你」等，甚至還有不堪入目的照片，且兩人至少在摩鐵、家中發生6、7次性關係，讓小潔大受打擊。

小潔原本想為了幼子維繫家庭，但最終難以承受仍離婚並對二人提告求償。被告阿倫與君君均未出庭，僅君君提出書面抗辯，表示自己大學剛畢業，涉世未深、與男性交往經驗不足，遭阿倫猛烈追求，還用「已談妥離婚」、「早已辦理離婚手續」等說詞欺瞞才交往，深感愧疚，還請父親出面與小潔談和解，希望法官駁回小潔之訴。

不過彰化地院法官審理後，認定阿倫與君君確實侵犯小潔配偶權，判得連帶賠償小潔60萬元，全案可上訴。