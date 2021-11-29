【愛傳媒藺奕專欄】紅毯上的焦點，依然是白靈。影人的視覺被沐浴了，那裏有一縷微晴也有一口深井，有一片雪花也有一堆柴火，她在金馬夜裡怒放整片星空，呼喚著故事與新夢，沒有異物、何來珍珠。

我想對白靈姐來說，每個瞬間世界都是完美的，每一個裸露的罪惡，都已經在其中携含了恩赦，她越是打破常規，越是逼近規律，她那冬季的體温，也高於所有冷漠的人。

我以為性感中的樸素和樸素中的性感，口感是不一樣的，我們都需要思維呈現裸體的時刻、一次放空的心靈饗宴。

耳邊盡是對她的誇讚，與她合照的影人趨之若鶩，手機裡，「目前人氣最高」持續到現在，痴迷於浪漫的人們，看著女星的目光就像人手一個指南針，只有白靈，可以確保所有人不至於找不到北。

「金馬是我的情人。」白靈說，她給台灣的這一封情書，仍在書寫、創造驚奇，且讓我們慢慢看下去。

作者為文學奬得主

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