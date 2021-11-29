國民黨立委洪孟楷從英國返台，於自主健康管理期間外出參與黨團記者會，遭民進黨立委洪申翰砲轟明知故犯，根本是防疫破口。中央流行疫情指揮中心今天表示，立委若有公務需求，自主管理期間若將口罩戴好、維持社交距離，可出席相關會議，若無必要則盡量避免。

衛福部長陳時中今天表示，自主健康管理對象應遵守及注意事項中，第一項是避免出入無法保持社交距離，或容易近距離接觸不特定人的場所，這是希望能夠避免；第二項是禁止與他人從事近距離或群聚型活動，如聚餐聚會，公共集會或其他類似活動。

另針對立委的公務需求，陳時中說，我們建議不宜參加前述相關會議，倘因必須出席重要公務會議，應遵守自主健康管理對象應遵守及注意事項，落實配戴醫用口罩，與他人維持社交距離；無法全程落實則建議視訊與會，換句話說若公務上有特別需要，基本上把口罩戴好，維持社交距離，沒有必要的話盡量避免，「如果公務上有必要，在遵守這樣的條件下是可以做的。」