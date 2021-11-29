四大公投案將於12月18日投票，據最新民調顯示，除反萊豬公投外，重啟核四和珍愛藻礁，不同意票大於同意，公投綁大選呈現翻盤態勢。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，民進黨的宣傳奏效，綠營支持者已經都歸隊，並認為國民黨最不想看到的結局，很有可能出現。

據《美麗島電子報》公布的四大公投最新民調結果，「反萊豬進口」公投同意為55.4%，不同意為37.9%；「公投綁大選」公投的部分，同意46.1%，不同意41.7%，差距不到5個百分點；「珍愛藻礁」公投，同意為35%，不同意41.1%；「重啟核四」同意為37.8%，不同意51.9%，不同意已經過半，輸了16個百分點。

對於該民調結果，黃暐瀚今（29日）在網路政論節目「鄉民來衝康」上表示，他認為四個不同意，國民黨最不想看到的結果機率是存在的，其中萊豬現在正反差距僅剩下10幾個百分點。探究其因，因為民進黨的宣傳的確凝聚綠營支持者的向心力，至於四大公投所代表的意義，對綠營支持者而言根本不重要。

在深綠跟淺綠都開始歸隊情形下，黃暐瀚指出，現在萊豬議題能否通過都要打上問號，因為萊豬議題變成美豬問題，再而衍生成反美議題，公投的本質已然失焦，已成藍綠對決和政治意識形態的表態。