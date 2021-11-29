美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，包括許多亞洲公司在內，上百家公司已經提交晶片數據，商務部對這樣的回覆量很滿意。此外，她將在周一出席密西根州的活動時，再度向美國國會爭取通過520億美元、用於擴大美國半導體製造的支出法案。

雷蒙多周一將參訪全美汽車工人聯合會（United Auto Workers）在密西根州的會館，也將與當地政界人士，以及通用汽車、福特汽車和克萊斯勒母公司Stellantis高層會面商討晶片議題。

由於半導體嚴重短缺，底特律三大汽車製造商和其他國際車廠不得不減產因應，或被迫生產一些沒有配備加熱座椅或數位車速表等功能的汽車。

今年9月美國商務部發出通知，要求汽車和晶片製造商等企業提供與晶片市場相關的資訊，稱這些信息有助於提高供應鏈的透明度，同時也設下在11月8日的回覆截止日期。

雷蒙多向記者表示，包括許多亞洲公司在內，超過150家公司已自願向美國商務部提交數據，「我們對於回覆量非常滿意，這些資訊非常詳細，我們還在評估這些交件的品質」。

雷蒙多表示，美國商務部「還要再幾周」才會提出評估報告。她預期會提供高層一份摘要，但也承諾會保護公司的機密數據。

她並表示，現在談到商務部是否需要採取強制措施以獲取更多數據仍為時過早，但「這仍是一種選擇」。

眾議院和參議院領導人在11月17日宣布他們將就一項法案進行談判並尋求達成最終協議，以提升美國對中國的科技競爭力和強化美國的半導體製造能力。

今年6月參議院在兩黨支持下通過了「美國創新與競爭法」（USICA）法案，其中包括將撥款520億美元用於半導體製造的《晶片法案》（CHIPS Act），並授權1900億美元用於加強美國的技術和研發。惟眾議院迄今從未採納參議院通過的法案，數位眾議院大老曾表示他們想要通過自己的法案，但始終沒有採取行動。

根據美國商務部發布的講稿摘錄，雷蒙多周一將在「底特律經濟俱樂部」（Detroit Economic Club）表示，美國需要眾議院通過其版本的CHIPS法案。當美國正要迎頭趕上之際，中國、台灣、歐盟和其他許多國家都在進步。「我們不能落後，我們承擔不起這個後果」。

雷蒙多並將表示，美國需要「我們的合作夥伴和盟友共同維持強大的全球供應鏈，並解決這個短缺問題。這就是為什麼商務部正在推行『近岸生產』（nearshoring）和『朋友相挺』（friendshoring）等策略，將志同道合的合作夥伴與我們的供應鏈進行整合。

三星電子上周宣布已選定德州泰勒市（Taylor）作為新晶片廠的落腳處，這座估計將耗資170億美元打造的工廠未來將生產尖端晶片。