72歲的郭正光專程至彰化市宣講，強調萊克多巴胺安全代謝快，呼籲民眾在反萊豬公投要投下不同意票；現場約有近50人到場聽講。（民進黨彰化縣黨部提供／謝瓊雲彰化傳真）

民進黨彰化縣黨部主委邱建富強調，請來NASA科學家郭正光，就是要戳破所謂「萊豬即毒豬」的謠言。（民進黨彰化縣黨部提供／謝瓊雲彰化傳真）

72歲的郭正光專程至彰化市宣講，強調萊克多巴胺安全代謝快，呼籲民眾在反萊豬公投要投下不同意票；現場約有近50人到場聽講。（民進黨彰化縣黨部提供／謝瓊雲彰化傳真）

民進黨彰化縣黨部主委邱建富，29日上午邀請美國國家航空暨太空總署(NASA)太空食物資深科學家郭正光至彰化市，強調萊克多巴胺是36種乙型受體素（俗稱瘦肉精）中最安全、代謝最快的一種，身體健康的一般人，要每天吃足6公斤、連吃6年才會對人體產生影響。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富，29日上午邀請美國國家航空暨太空總署(NASA)太空食品安全科學家郭正光至彰化市宣講，強調萊克多巴胺是36種乙型受體素（俗稱瘦肉精）中最安全、代謝最快的一種，身體健康的一般人，要每天吃足6公斤、連吃6年才會對人體產生影響，實際上這種情況根本不會發生，因為不可能吃到這麼多。

公投將於12月18日投票，四大案中同意「反萊豬」比例仍高，民進黨全台各地黨部積極舉辦宣講活動，盼扭轉民眾主張。29日宣講活動在彰化市公投辦公室舉辦，約有近50名黨員參加。

高齡72歲的郭正光，近年積極為萊豬正名，反對為了政治立場而汙名化美豬，甚至冠上毒豬惡名，他去年甚至曾投書媒體，呼籲蔡英文總統代表民進黨向人民道歉，因為以前的反應（阻擋萊豬進口）不夠理性。

郭正光至彰化市宣講時表示，自己從1980年起進入美國太空總署工作，負責太空人的食品安全長達39年，假如含萊克多巴胺的美豬、美牛有毒的話，那太空人平常在家中或太空中就不能吃豬肉、牛肉，實際上美國政府並未禁止太空人食用，所以國民黨憑什麼指控美國豬肉有毒？

郭正光指出，他在美國、和比爾蓋茲、祖克柏等人一樣都吃美豬、牛；而1999年開放使用萊克多巴胺以來，未曾聽聞食用美豬、美牛，嚴重影響人命的相關訴訟，而且20多年來美國人平均壽命一直提高，並未因食用美豬美牛而縮短平均壽命。

他也強調，「反美豬公投」關係台灣生存和發展，美國豬肉進口是政治問題，不是食安和健康問題；台美雙邊貿易協定或自由貿易協定若能通過，絶對是有利於台灣。國民黨以食安為由，汙名化美豬，是意圖封殺台灣對外貿易的機會，呼籲台灣人民反美豬公投務必投下不同意票。