嘉義縣布袋鎮振寮里的蕭厝庄雖然只有17戶人家，卻是全台最有錢的村落，身價破億在這裡只是低標，破10億的比比皆是，甚至有3、5百億身價的企業家，只有千萬身價還會被開玩笑稱為貧戶，近日村內的蕭府大帝殿建廟36周年慶典活動，17戶人家竟準備上千桌供品，展現驚人的財力。

台灣好報報導，一位住在蕭厝庄旁的工廠女老闆博嫂表示，「在蕭厝庄1億元是小康、10億元是普通，因為有百億或數百億元的大戶人家很多位。」其中一位是蕭厝庄人人口中的總裁，南良企業集團總裁蕭登波，該公司年營業額超過300億元。

報導指出，由於蕭登波是農家子弟出身，22歲就出外創業，不僅腳踏實地又熱心公益，還會提攜村內後輩，是地方上人人敬重的企業家，蕭登波說：「早期大多是貧困人家，但大家凝聚力很強，出外創業有成都會提攜庄內人，而且會協助創業，共同發展事業，大大小小相互拉拔才終於有今日輝煌但低調的蕭厝庄。」

近日村內主祀梁武帝蕭衍公的蕭府大帝殿舉行建廟36周年慶典，17戶人家狂擺1350桌供品，財力相當驚人也成為關注焦點。