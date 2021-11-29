許富凱本周六在台北小巨蛋舉辦演唱會。（凱聲影藝提供）

許富凱的「拾歌演唱會」經歷二度延期，終於本周六將在台北小巨蛋登場，儘管在延期與疫情的浮動下，被稱為是「三度攻蛋、首度開唱」，這場籌備整整超過一年的演唱會，終於來到準備開演當週，許富凱說：「相信所有的安排都是最好的安排，這段時間讓我可以把表演做得更好，在腦袋裡無數次排練，希望可以呈現一場很有溫度的演唱會給大家，回到家裡心裡都還是暖暖的。」

許富凱這2週進入備戰狀態，從團練、開會、試裝造型、健身，而台北氣溫隨著冬天逐漸下探，甚至有時飄著細雨，有趣的是，彩排當天富凱靈機一動，趁著空檔趕緊勞作動工，巧手之下畫了一隻超可愛的晴天娃娃，特別掛在練團室裡陪伴彩排，他貼心說：「很多爸爸媽媽、爺爺奶奶這次都要特別北上，希望星期六當天太陽公公放晴，大家在一個舒服好天氣享受演唱會。」祈求天公作美。

開會時，導演特別拿了這次拾歌演唱會舞台模型到場，讓富凱搶先目睹、好好洞悉這個重要場地，他打趣表示：「來來來！這個預售屋蓋了一年了，不僅位於市區黃金地段、交通便利，而且還只有限定一晚賞屋享受，一定要把握最後席次機會。」端倪舞台的模型許久，他形容：「真的很美！很像個變形金剛，有很多不同的機關，我得好好排練記住。」演唱會尚有零星票券，購票洽7-11全台ibon售票系統。