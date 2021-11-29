台灣雖小，但南部人和北部人仍存在不同文化和習性，甚至小到連飲食習慣都有所差異，藝人吳鳳近來列出來台15年後，自己觀察到的十項南北差異，引起各地網友熱烈討論。

吳鳳在臉書列出十項南北差異，第一、空間，北部人口密集，因此每次到南部，就會覺得寬闊自在，第二、天氣差異，南部冬天雖較舒服，但夏天卻超熱，第三、台灣雖然到處都是熱情的民眾，但走在台北街頭被認出時，多數人不太會打擾他，不過在南部被認出，一定會被要求合照，第四、美食價格，南部美食好吃便宜，北部因為成本開銷大，花費遠遠超越南部。

第五、房價差異，台北市區最普通的30坪舊公寓2千萬起跳，一樣的錢南部可以買新房子，第六、北部人習慣搭乘大眾運輸，南部人多數都騎摩托車，第七、南部人怕冷，氣溫降到20度就會穿羽絨外套，但對北部人而言，要15度以下才算真的冷，第八、北部人說改天約吃飯，通常只是結束話題，但南部人就真的會約，第九、南部人看到外國人講中文會很驚訝，但北部人早習以為常，第十、台語口音差別，像是南部朋友講台語會有特殊口音。

雖然南北有差異，不過吳鳳強調在他眼中，所有人都是可愛的台灣人，對此，網友對他的分析也大表贊同，紛紛回應：「台北的夏天很可怕，南部是熱，北部是悶」、「北部工作機會多，但還是比較喜歡南部生活」、「南部消費比較便宜錢，比較有夠花」。