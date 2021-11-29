捷克辦事處首次在台北以外城市設宴，地產泰國蝦入菜，讓料理充滿濃濃屏東味。（林和生攝）

捷克辦事處與屏東縣政府合辦《2021捷克在屏東》系列活動，並選在縣民公園充滿工業風遺址的地坑辦理晚宴，當日菜單29日搶先公開，包括在地特產泰國蝦、牛蒡、洋蔥等食材皆巧妙入菜，讓捷克周充滿濃濃屏東味。

台北室內重奏團12月將在屏東演藝廳舉辦一場捷克音樂演奏會，配合捷克電影、觀光推廣等系列文化教育活動，是首次外國單位在國境之南辦理的大型活動。

2日更由捷克設宴招待貴賓，晚宴邀請各國駐台大使、代表及企業參加，屏縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，此次因受疫情影響，捷克辦事處無法安排道地捷克菜餚，因此委託屏東餐廳「水月囍樓」負責料理，身為地主當然要端出好菜，也讓貴賓品嘗來自屏東的美味。

晚宴考量多是外國賓客，因此採中西菜餚搭配，包括沙律藜麥、起司總匯馬芬盞、烏魚子起司條卷、金鑽香檸海鮮盅、酥炸鮮魚片、歸來牛蒡釀肉圓、車城洋蔥香菇濃湯、雙糕潤等，都是以屏東在地食材烹調。

業者許紫宥指出，例如沙律藜麥採用萬丹養殖泰國蝦，燙熟去殼後擠上原民藜麥調製成的特別沙拉醬；烏魚子起司條卷，把東港烏魚子炙燒後切成條狀，搭配白蘿蔔條、蒜苗條，結合西方起士條，可謂中西融合料理。

較特別的是牛蒡釀肉圓，屏東肉圓遠近馳名，結合歸來地產牛蒡、風味特殊；還有東港名產雙糕潤，軟Q口感也是外國朋友少見糕點。

鄞鳳蘭表示，此次捷克周活動選在已獲得國際11座大獎的屏東縣民公園設宴，縣府特地於28日起，將公園河岸燈光秀調整為捷克國旗紅藍白3色燈光，每天從下午5時點亮到晚上10時，表達對捷克的歡迎與誠意。