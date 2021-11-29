新竹縣政府消防局29日在第三大隊新埔分隊，辦理財團法人誠萱社會福利基金會捐贈消防救災裝備儀式，獲贈的有FLIR熱顯像儀、消防導光照明索及美式撬棒火斧組，這些救災裝備將能讓消防人員火場安全更有保障。

誠萱福利基金會成立於2015年，董事長黃志誠秉持「關懷弱勢、扶助清寒」為宗旨，歷年來捐贈新竹縣消防局救災、救護裝備有消防衣風乾設備、消防手套、山域裝備及救護裝備等。

消防局長孫福佑與受贈的新埔、新工、芎林及山崎分隊派員共同參與捐贈儀式，該基金會則由董事黃思源代表出席。孫福佑指獲贈的消防救災裝備，對第一線消防搶救人員執行救災任務時，除可增加救災效率外，更能確保救災同仁安全，提升消防救災士氣。

孫福佑提到該基金會自2018年起，陸續捐贈消防救災裝備，這種取之於社會，回饋於公益，堪稱行善最佳典範，希望能藉此拋磚引玉，期盼有更多善心人士與企業共襄盛舉。