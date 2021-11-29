第58屆金馬獎已於27日落幕，收視成績今天出爐。電視加網路轉播收視人口突破1000萬人，電視收視最高點落在賈靜雯奪下金馬影后片段，收視率達4.9，有107.2萬人收看。

第58屆金馬獎頒獎典禮收視，台視4歲以上收視為3.78，代表有295.9萬人觀看，其中賈靜雯摘下影后時衝到收視率最高點，達4.9，收視人口為107.2萬人觀看；第2高點落在劉冠廷摘下最佳男配角時，收視率為4.75，收視人口為104萬人；張震摘下最佳男主角則為第3高點，收視率為4.66，收視人口為101.9萬人。

表演節目由金曲歌后魏如萱的「變形金剛」橋段摘下最高點，收視率為4.05，有88.6萬人觀看；第2高點則是艾怡良演唱「我這個人」，收視率是3.93，有85.9萬人觀看；第3高點則是茄子蛋重現「當男人戀愛時」主題曲「愛情你比我想的閣較偉大」，收視率為3.75，有82.1萬人觀看。

今年金馬頒獎典禮由影音串流平台myVideo轉播，頒獎典禮最高點為金馬執委會主席李安與評審團主席黃建業共同頒「最佳劇情片」時，再來則是頒獎人盧廣仲吹奏電影「辛德勒的名單」配樂及賈靜雯摘影后；星光大道則是由頒獎嘉賓白靈壓軸走上紅毯奪冠，依序則是「給阿媽的一封信」團隊受訪及金馬影帝莫子儀與影后陳淑芳受訪片段。（編輯：謝雅竹）1101129