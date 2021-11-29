魔方網今（29）日宣佈，確定代理清新國風動作MMORPG手遊《太古異聞錄》，並宣佈開放台灣、港澳及新馬地區Google Play、App Store 雙平台事前登錄活動。同時，官方也釋出遊戲PV及遊戲畫面的獨特風采。

多種故事支線 傳奇人物再現

洪荒世界，萬族林立。天地初分洪荒現，欲奪陰陽得大道。萬靈相爭山河隕，唯我人皇蕩九霄。這是一個不一樣的洪荒傳說，大千世界萬道正鋒，百族出世引血雨腥風，看女媧之子「少典」，如何運籌帷幄與天相爭！

多種故事支線 傳奇人物再現

《太古異聞錄》承襲山海精髓，以國學文化《山海經》題材為背景，展現獨特東方古韻美學，玩法突破想像，匠心重塑真山海印象，而不再是開局一隻蛋。

遊戲畫面

遊戲戰鬥畫面

遊戲戰鬥畫面

遊戲以獨特的清韻國風全景，展現恢宏壯觀的洪荒世界，在第一人稱視角下，全新演繹上古傳奇。玩家在遊戲中化身「少司命」，可自由觸發支線與奇遇任務，塑造主角性格與能力，根據情景與選擇的不同，導向多種故事與結局，體驗與眾不同的上古神話。

在這裡可以遇見六界之中戰無不勝的妖神「東皇太一」，他推成新法，行事日趨極端，雖有心改變，怎奈妖神內部此時也已派系林立。在支線任務中，「少司命」可以傾聽「東皇太一」整頓六界的抱負和無奈。

遊戲戰鬥畫面

四大職業 一覽太古洪荒世界

一樣的山海洪荒，不一樣的修道仙途，而這每一步，都由我們自己決定，本次帶來《太古異聞錄》的四大職業，讓玩家可以更了解各職業的特色和風格，挑選一個自己所喜歡的職業，踏入太古洪荒世界！

遊戲四大職業角色 一覽太古洪荒世界

紅衣灼灼心如霜「殊華」

◎ 定位：輸出

◎ 武器：法杖

◎ 流派：焚霜／天澤

◎ 前世：曼珠沙華

「殊華」本為仙界百花園內一株異草，神君以甘露澆灌千年，方修成人形，賜名為素女。時神君以天帝爭位，神君敗，被壓入井中。素女每日跪在井外，請求再見神君一面。多年無果，遂自染魔氣，煙消雲散。

消散瞬間，紅色的曼珠沙華開滿整個神魔井。又過百年，「少典」受神君感召至此，採下一朵，歎曰：「如此情義，可化消世間所有的仇恨。」，便將其幻化為人形，改名「殊華」。

「殊華」

正氣蕩蕩除魍魎「無名」

◎ 定位：刺客

◎ 武器：劍

◎ 流派：逐影／禦劍

◎ 前世：修真者

誅天戰啟，巫妖爭鬥禍亂洪荒。弱小之族備受欺淩，甚至滅族。人族有一修真者，僅用百年便突破分神境界。

他仗劍除魔，不畏強勢，不淩弱勢，堅守正道，以至於惹惱「金鵬」，被用計毒殺，「少典」得知此事後，便於虛空中找回他的魂魄，借助女媧創生之法助其重生，賜名為「無名」。

「無名」

仙靈悠悠塑重生「雪芽」

◎ 定位：醫療

◎ 武器：摺扇

◎ 流派：司命／幻靈

◎ 前世：天羽織

傳說有一處名山，名日丹穴，為百鳥的起始之地。妖神「玄月」為製新衣，派人大肆捕捉百鳥，生拔其羽。此地有一靈鳥「天羽織」，為保佑此方生靈，並與玄月同歸於盡。

百鳥感其犧牲，便將血羽毛銜交至「少典」手中，少典以水和泥，再塑身軀，為感謝「天羽織」保護族人而犧牲，將「幻靈仙草」注入體內，使之有了治癒能力，並收之為徒，取名為「雪芽」。

「雪芽」

烈火炎炎灼紅日「赤陽」

◎ 定位：承傷

◎ 武器：長槍

◎ 流派：撼天/明王

◎ 前世：刑天首

誅天大戰即將爆發之際，一名叫做「刑天」的戰士，背負著奄奄一息的老者來到軒轅城，只為求得城中「幻靈仙草」，而城中百姓，也靠著這株仙草，驅散瘟疫。在城門前，「刑天」遇上了守護此地的軒轅氏。

二人戰了七次，「刑天」敗了七次，最終，「刑天」的頭顱被斬下，留在軒轅城外。無首的戰士仍背著老者離開，「少典」感懷「刑天」忠義，為塑造頭顱，再塑身軀，並取名為「赤陽」。

「赤陽」

超豪華福利預約活動現已開放

官方現正舉辦事前預約活動，通過網頁完成預約的用戶可獲得「台版專屬吉祥物坐騎黑熊」，還有機會抽中iPhone 13、MyCard點數卡及遊戲週邊抱枕等獎品，有興趣的玩家敬請把握預約機會。同時前往Google Play、App Store參與事前預約還可加碼獲贈「絕版聊天框」、銀幣等獎勵。

迫不及待想加入戰鬥的少司命們，可關注官方粉絲團及網站，更多活動豪禮、遊戲玩法、角色介紹等眾多資訊，等你來挖掘。