美股道瓊期指反彈逾百點，台股今(29日)一度由重挫202點拉高翻紅，台積電在買盤無力追價下收跌3元，指數終場下跌41.3點，以17328.09點作收，成交值3181億元，三大法人合計買超43.21億元，其中，上周五大賣近310億元的外資則是回補60億元。

新冠大魔王Omicron來勢洶洶，全球股市出現恐慌性崩跌，台股開盤以17320.01點開出，盤中一度跌至17167.24點，跌破半年線17273點，並回測季線17165點，指數在接近季線後立刻有買單湧入，出現明顯拉升，一路拉升至17415.63點，上漲46點，指數高低震盪248點。

觀察法人動向，三大法人中，外資及陸資買超、投信買超，自營商呈現賣超，其中，外資及陸資買超60.65億元，投信買超0.01億元，自營商賣超17.45億元，合計買超43.21億元。

台積電開盤下跌2元，以594元開出後，一度下探至591元，10點過後股價翻紅，觸及598元，小漲2元，可惜買盤追價力道不足，尾盤下跌3元，收在593元；聯發科開盤跌破千元，以998元開出，不到1小時隨即翻紅走揚，終場收在今日高點1030元，漲幅2.49%；上周受美國貿易黑名單波及的世芯-KY也反彈逾7%，收在1010元，而緯穎也重返千元大關，收在1020元，讓台股12千金再聚。

受疫情升溫影響，海運運價漲聲響起，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海股價收紅，長榮收在120元，漲幅1.27%，陽明收110元，漲幅1.38%，萬海則以153元作收，漲幅0.66%；至於天上飛的航空雙雄今持續重挫，華航收在24.75元，跌幅7.3%，長榮航收在23.75元，跌幅8.12%。