國民黨立委洪孟楷從英國返台後，仍在自主健康管理期，卻到立法院參與記者會，被民進黨立委洪申翰批評為防疫破口，而指揮中心指揮官陳時中稱，自主健康管理期間「只要遵守好是可以的」。洪孟楷直言，綠委不監督政府，反而針對在野黨？

防疫中心說「自主管理可正常上班」；公文回應「參與公務會議需全程配戴口罩」。也因為有明文禁止健康自主管理不能聚會聚餐跟參加集會活動，所以這七天內地方行程也婉拒出席，全程配合疫情中心規定。綠委不監督政府，反而針對在野黨？

洪孟楷指出，因為中央的規定，健康自主管理時間是可以出門上班的，所以才會前往立法院參與會議，且立法院進出皆有落實量體溫、實名制，全程保持戴口罩並且自主做更嚴格的快篩確認，出席記者會更是有隔板相隔。就是知道民進黨會刻意鎖定，所以當然更加全程遵守規定。

他說，指揮官下午最新「公務上確有必要，遵守（自主健康管理條件）可以做」往後就不再浪費口水對這種惡意帶風向扭曲的言論回應。

洪孟楷強調，而是否因為被抓包行政院行政不中立，所以才刻意要帶風向扭曲？只有一個講法，就是國人的納稅錢不應該被濫用，對於違反行政不中立的行為，監督政府，才真正對得起立法委員的職責。