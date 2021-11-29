球王喬柯維奇(Novak Djokovic)正受困於澳洲墨爾本的疫苗強制令，他的父親老喬Srdjan Djokovic也站出來聲援兒子。老喬對塞爾維亞的媒體說：「談到打不打疫苗的情況，這應該是每個人有權決定自己要不要打的，沒人可以侵犯，這受憲法保障。」

澳網主辦方和當地維多利亞州的總理都表明一定要打疫苗才可以參賽，被老喬斥為一種「勒索」。他認為一個人是否打過疫苗也有權利不公開，喬柯維奇不應該為此公開自己的隱私。「我也不知道（喬柯維奇）他的決定，就算我知道，我也不願意說，他有權利決定他想怎麼做。」

老喬還批評維多利亞州的官員：「他們認為自己有權去點名9次澳網冠軍，這令人難堪。（喬柯維奇）他是運動員，他是全心全意想要參賽的，在這種勒索的條件下，他很可能不會參賽。」老喬強調，喬柯維奇能不能參賽取決於當地的官員，因為他不會接受勒索。

喬柯維奇目前和費德勒(Roger Federer)、納達爾(Rafael Nadal)並列20座大滿貫單打冠軍，澳網是喬柯維奇最拿手的大滿貫賽，若他為此放棄衛冕很可能就會被擅長紅土法網的納達爾搶回領先。

澳洲現在已經出現變種病毒Omicron的蹤跡，2名從非洲南部來到雪梨的旅客成為當地首例。澳網總監泰利(Craig Tiley)重申不會給與喬柯維奇或其他球員疫苗豁免，除非他們能拿出充足的醫療證明。