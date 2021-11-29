「林口王」亞昕國際（5213）今（29）日表示，2021年在推案積極之下，全台推案量累計已儲備540億元，平均銷售率高達七成以上，市場預期亞昕未來三年業績可望穩定成長無虞。

亞昕表示，目前在手個案包括有台北市「擎天森林」、「亞昕華威」、新北市「昕聯心」、「昕悅灣」、「昕上城」、「淳白」、桃園市「向陽」、「一見」、「喜徠登」、苗栗「昕見築」及台中「一緒」等重磅建案，銷售持續開出紅盤，遍地開花。

亞昕表示，疫情降級後遞延買盤回籠，加上市場對於通膨預期升溫，房地產市場交易也隨之升溫，賞屋人潮增加下，帶動總簽約戶數持續增長中。

其中桃園「喜徠登」，為青埔唯一酒店式公寓住宅，坐擁軌道經濟的生活機能便利性，打造2至3房格局，總戶數達555戶，在11月初一開案後，短短3個星期，銷售率就直逼七成。

展望2021年全年可供完工挹注的新案，亞昕表示，銷售表現也都有亮麗的成績，包括「柏克萊公園」、「昕樂章」等案，都已剩下店面保留戶數。

亞昕累計前三季合併營收為29.46億元、每股稅後盈餘為0.66元。

展望2022年，亞昕表示，對於明年營運成長深具信心，持續受惠於低利率環境、游離資金豐沛、經濟復甦等因素的催動，有助於實質需求的首購族及換屋族提供良好的環境，包括林口「昕聯心」、三重「昕悅灣」、大同「亞昕華威」、桃園「向陽」等，預估總銷可達120億元以上，預計於2021年底起開始陸續申請使用執照、完工交屋，有助明年營運向上成長。