中國大陸限電、能耗雙控政策導致工程進度降緩，對水泥需求減少，水泥價格漲勢受阻，台泥(1101)、亞泥(1102)大陸市場所在的華南、華中地區等地11月中以來，水泥價格降幅達5-9％不等，市場指出，台、亞泥第四季大陸市場的營運貢獻度恐「旺季不旺」。

根據大陸數字水泥網的統計，華南地區的兩廣，11月以來，每噸水泥價格已下滑30-50元人民幣。

亞泥中國營業所在的湖北、四川地區，近期水泥價格依地區別的不同，降幅更是每噸達到50-80元人民幣不等。

華南沿海地區因受到限電、能耗雙控的影響範圍較廣，當地基建工程、房地產建築的開工率下滑，對水泥的需求降緩力度較大，尤其，台泥中國主要營業所在的珠三角地區，需求、價格同步下滑，預期，今年台泥大陸市場第四季的營運會比去年同期有較大幅度的衰退。估，幅度會有7％上下。

亞泥中國營業的地區以華中、四川為主；在今年的10月，受到限電、能耗雙控的影響程度較地。不過，到了11月，四川因大氣污染防控，環保管制加嚴，加上一些基建及住宅建築施工延緩，導致對水泥的需求有明顯的減少，水泥價格下跌的幅度也比華南地區大。

亞泥中國今年第四季的營運，受到下游客戶需求降緩、價格下跌的衝擊，第四季對母公司的營運貢獻度，恐比去年同期減少1成左右。