中鋼集團旗下中盈投資公司（簡稱：中盈）的轉投資鋇泰電子陶瓷公司（簡稱：鋇泰公司）所屬耐火材實驗室，110年11月通過財團法人全國認證基金會（TAF）ISO17025認證，不僅成為業界最先取得永久線性變化率等五大項目全認證的耐火材實驗室，並積極建構自主供應鏈及推動進料免檢制度，全面提升及穩定國內耐材品質。

中盈公司於93年投資鋇泰公司，鋇泰公司主要業務為研發與生產熱敏電阻及電子陶瓷，產品廣泛應用於電子、汽車、醫療及家用電器等領域，並已取得ISO9001、IATF16949（汽車產業品質管理系統）等品質管理系統認證，良好的品質形象廣受客戶好評，並持續創新研發。耐火材料（簡稱：耐材）對於鋼鐵冶煉品質以及生產設備使用壽命之影響甚大，中盈母公司中鋼為確保耐材供應的穩定性及品質，與鋇泰公司合作建立EVI（Early Ventures Involvement）育成產線，由中鋼負責開發耐材配方、研發產製技術、執行現場試用及QC/QA系統建立等工作，試產成功後技轉鋇泰公司進行商轉量產，以建構耐材自主供應體系。

鋇泰公司於109年在屏東內埔廠新建耐材生產工廠，建廠時期同步規劃品管實驗室，以利執行原料、半成品及最終產品之檢驗工作，確保耐材產品品質。實驗室於去年10月完成建置後，在中鋼的積極輔導下，不僅快速建立各項檢驗技術及作業標準，並完成人員檢測訓練、檢驗設備管理、量測不確定度評估等與實驗室品質管理系統相關之能力指標，經向全國認證基金會（TAF）申請書面審查與現場評鑑後，110年11月正式取得ISO17025實驗室認證，成為臺灣第一個TAF認可之耐材測試實驗室，並通過永久線性變化率（PLC）、抗折強度（MOR）、體密度（BD）、表面氣孔率（AP）與常溫耐壓強度（CCS）等五大項耐材檢驗全認證。

展望未來，鋇泰公司表示，繼取得耐材實驗室ISO17025驗證後，已積極建立實驗室資訊管理系統，將耐材樣品、儀器與分析結果資訊化，除蒐集及記錄檢驗過程數據外，可進一步將製程與產品相關資料直接傳輸至客戶端，供耐材使用單位執行品質管理。鋇泰公司將持續推動耐材進料免檢制度，並期望將此一體系推廣至各供應商，為國內耐材自主供應鏈貢獻心力。