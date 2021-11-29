旅美學者林環牆昨在其社群平台秀出總統蔡英文論文門出現最新進展，對此，藍營青年田方倫直言，若真的是這樣的話，應還資深媒體人彭文正的清白。

林環牆昨（28日）在臉書發文表示，美國波士頓《觀察家報》前專欄作家理查森（Michael Richardson）26日接獲英國資訊委員會辦公室（UK Information Commission’s office，ICO）判決文，表示倫敦政經學院（LSE）「否認持有」蔡英文博士論文口試委員及口試報告。

林環牆更提供一份2019年6月17日收到、卻未曾公開的電郵做為佐證！該電郵來自倫敦政經學院學術服務諮詢經理威爾森（Clive Wilson），表示按照規定，論文指導教授應該繳回一本蔡英文的論文至LSE圖書館，但這件事從未發生。林環牆問：為何如此？因為蔡英文從未完成一本真正合格的法學博士論文，這也是為何倫敦大學總圖書館及高等法律研究院圖書館等也全都未持有蔡英文的紙本論文，也都沒有論文入館紀錄與書目。

對此，田方倫今（29日）在臉書發文表示，彭文正因質疑蔡英文博士論文造假，遭檢方依加重誹謗等罪起訴，上個月台北地方法院開庭，彭在美國未回台，承審法官裁定不經拘提予以通緝；田直言，應還彭文正清白。