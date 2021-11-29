國民黨立委洪孟楷從英國返台後，目前仍在7天自主健康管理期。民進黨立委洪申翰今（29）日在臉書表示，洪孟楷未按照規定自主管理，卻到立法院委員會質詢、開記者會，批他硬要成為防疫破口，根本明知故犯；洪孟楷則說，根據衛福部防疫指引，自主管理期無症狀可正常生活，皆依循防疫規定嚴格要求。對此，前國民黨青年團副總團長何元楷批洪申翰看到黑影就開槍，刻意帶風向攻擊洪孟楷；並問「要不要也批評一下范雲3+11？」

洪申翰指出，自己與洪孟楷一同去英國參加會議，回國後依規定隔離，結束14天集中檢疫後，從上周六（27日）開始7天自主管理，結果洪孟楷今天就跑去立院質詢，上午甚至還參加記者會，質疑洪孟楷明知故犯，硬要成為防疫破口。洪孟楷則透過臉書澄清，強調無違反自主管理規定，認為不需扭曲更痛斥惡意帶風向，也反擊稱綠委不監督政府，只能針對在野黨？

國民黨立委洪孟楷（左一）出席「行政院行政不中立全面停審111年度中央政府總預算」記者會。（國民黨團提供）

對此，何元楷今在臉書表示，很明顯洪申翰就是看到黑影就開槍，故意帶風向把洪孟楷抹成「防疫破口」，但洪申翰似乎沒搞清楚狀況，因根據衛福部公文指出，若要出席相關會議，則應落實全程配戴口罩；另根據指揮中心公布自主管理的標準，「如無任何症狀，自主健康管理者可正常生活，包括上班上課，外出時需嚴格遵守全程配戴醫用口罩」，所以事實上洪孟楷並未違反防疫規定。

既未違反防疫規定，何來破口之稱？何元楷說，看到有人拿3+11來相比，讓他想到綠委范雲之前的「強烈建議放寬機師檢疫，從5+9改為3+11」，最後范雲這3+11真的造成破口。因此他認為，如果洪申翰委員真的為國民健康發聲，要不要也批評一下范雲3+11？不要只會雙標攻擊非同黨的，遇到自己人犯錯卻裝盲人。

而講到3+11協調會，何元楷提到，當時指揮中心發函回覆3+11協調會結果，「指揮中心也有給你（指洪申翰）正本，在惡意攻擊別人是破口之前，要不要先解釋一下為何3+11協調會指揮中心回覆的正本也有你？所以洪申翰委員，難不成你也是造成3+11破口的劊子手之一？」

何元楷也酸說，洪申翰看到黑影就開槍，刻意亂帶風向、刻意攻擊洪孟楷，可能是隔離14天悶壞了要來點曝光，或是刻意轉移公投對民進黨不利的焦點。他並喊話，「我們不怕綠營惡劣帶風向指控，一起抵制綠營待風向的歪風！洪孟楷委員加油！」