冉齡軒（右四）希望藉由書中人物的生命故事，激勵處在困境中的人們，將這股正能量傳遞到全台引發蝴蝶效應。（陳世宗攝）

台中市議會冉齡軒議員29日贈送《活出心中的太極》給台中市立圖書館所有分館及台中市國高中（職）圖書館各1本，由文化局副局長施純福及教育局主秘王淑懿代表接受贈書；希望藉由書中人物的生命故事激勵處在困境中的人們，將這股正能量傳遞到全台引發蝴蝶效應。

施純福說，這本書中的故事非常陽光，能鼓舞人走出人生低谷也能分享喜悅，會在台中市立圖書館及各分館上架供讀者借閱，希望有機會和太極門一起努力傳遞愛與和平的正能量。

王淑懿提到，這些書中的故事主角，都是人生每個階段中很激勵人心的故事，是一本非常好的書，可以在學校圖書館裡供學子來借閱。學校裡都有閱讀老師，可以藉由在課堂上的規劃及推廣這本勵志的書，幫助在求學中的學子。

冉齡軒表示，《活出心中的太極》在今年9月出版後，一直名列博客來暢銷書排行榜，這本書充滿正能量，與聯合國17項「永續發展目標3:確保健康的生活方式」促進各年齡人群的福祉相關，贈書給中市立圖書館所有分館及台中市國高中（職）圖書館，希望在中臺灣引發正能量的蝴蝶效應。

《活出心中的太極》收錄55篇包含老中青不同世代的人生故事，分享他們如何面對挫折，改變自己，看到人生不同風景的心路歷程。考試院黃榮村院長以「點亮心中永不熄滅的火炬」為題推薦，這些短篇故事不只好看好聽，而且還由各領域專業人員個別做專業解析並提出解方，對學習中或者遭遇困境的人都非常有啟發性，不管是學生、大人、夫妻或父母。

故事主角之一劉旭傑是太極門弟子，他的爸爸是前台中市議員劉春財，年僅60便重度失智，連鏡子裡的自己都不認識，旭傑謹記師父的教誨「孝順不能等」，也想分攤媽媽的照顧壓力、延緩爸爸的退化，幫爸爸創造一個新的美好回憶，決定帶著爸爸徒步從新竹湖口走到台東搭熱氣球。

劉旭傑說，一路走下來父子倆成「好朋友」，說來也許有點傷感，爸爸以前從政，父子倆感情並不是很親近，現在能當爸爸的好朋友，兩人在走路的過程像Partner，拉近兩人情感；「用台灣之美及人的愛填滿爸爸現在開始的記憶。」爸爸在3年前往生，他很感恩有機會陪爸爸走這一趟，沒有留下遺憾。