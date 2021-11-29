北威今舉行「通膨避險策略」論壇，香港戴德梁行台灣區董事總經理顏炳立今天表示，目前房價熱炒，都是行銷的手法。未來3年房市溫和上漲，且蛋白區漲幅會優於蛋黃區，現在房市只能避險但不適合投資。也就是吳郭魚熱銷不代表石斑魚會大漲。此外，顏炳立也稱讚現任央行總裁楊金龍，打炒房比過去更積極，央行採取滾動式檢討，策略方向為斷金流、穩房市、引出貨、逼降價。

雖然明年房市蛋黃區漲幅不如蛋白區，但顏炳立表示，買房還是要買含金量高的，現在資金多利率低，買房避險抗通膨，房地產長期而言賣的都輸。

顏炳立表示，目前政策只打短炒，加上金融環境提供持有者養分，科技大廠設廠、搶人，造成缺工缺料，建材漲、工資漲，在這疫後火熱的市場，建商有充分理由調漲房價。

但是建商若要持續炒房，恐怕也有難度，原因：第一，目前市場以剛性自用為主，炒房轉到蛋白區，建商搶錢、搶料、搶工、搶時間，蛋白區產品供給爆量，現在價格確實在漲，但買方有限，只要價格拉高了，買氣就會變弱。

第二，市場若過熱就會被管控。現任央行總裁楊金龍，打炒房比過去更積極，央行採取滾動式檢討。日前推出的購置第二戶打房政策，已不利多餘資金的配置與避險，交易會逐漸彰顯在預售市場的買盤上，如果繼續大幅漲價，可能引來進一步管控。

對於明年的房市，顏炳立給一個字總結，就是「盤」！