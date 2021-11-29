紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）周一表示，儘管Omicron新冠變種病毒使全球公衛面臨新威脅，但紐西蘭仍將自本周末啟用「與病毒共存」的新系統。

紐西蘭將於周五起採用新的「交通號誌」系統，根據病毒曝險程度和疫苗接種率，將各地區分類為紅區、橙區或綠區。例如該國的Delta疫情中心奧克蘭市一開始將被劃分為紅區，這表示將強制民眾戴口罩，並將限制公共場所的聚會。

阿爾登在記者會上表示，現階段紐西蘭沒有Omicron變種病毒的感染病例，但持續發展的全球形勢顯示為什麼需要採取謹慎的邊境管理，「Omicron提醒我們，我們的邊境仍然存在風險」。

紐西蘭是世界上邊境管制最嚴格的國家之一，未來5個月仍將對大多數國際旅客關閉國門。該國在周末宣布了新的境管措施，為了防堵Omicron新冠變種病毒入侵，來自9個非洲南方國家的旅客，只有紐西蘭公民才能入境，且必須集中隔離14天。

阿爾登表示，政府仍需要收集大量證據，才能知道Omicron變種病毒的影響，「它可能影響我們的疫苗，也可能不會；它可能比Delta變種病毒更嚴重，也可能較溫和，我們尚不得而知」。

紐西蘭衛生部長Ashley Bloomfield則表示，當局正在考慮是否需要採取更多境管措施以阻擋Omicron入侵。