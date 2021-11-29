法國汽車零件供應商佛吉亞(Faurecia)下調今年財測，指出歐洲汽車產量下滑、難以適應生產走走停停而產生的成本，以及美國一次性的費用，都讓公司決定下調財測。

公司最新財測為，2021年銷售額在150億至155億歐元間(約169億至174億美元)，營業利益率為5.5%。而此前的財測為銷售155億歐元，營業利益率為6%~6.2%。

此次的下調還嚴重影響到淨現金流目標，從此前公布的5億歐元目標下調到3億多歐元。

佛吉亞在今年稍早同意以67億歐元買下德國汽車照明製造商Hella的多數股份。佛吉亞補充表示，該交易應該在明年2月底完成，屆時公司將公布2022年財務展望。

公司下調財測的決定是在IHS Markit公布調查之後所決定的，佛吉亞是基於IHS Markit調查對公司銷售進行預測。

IHS Markit此前調查顯示，2021年下半全球汽車需求將減少13%，從780萬輛降至680萬輛。

佛吉亞指出，新財測的前提假設是，世界上任何一地區都不會出現影響生產或零售的新大規模封鎖。