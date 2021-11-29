根據路透社29日經濟數據報告，韓國11月出口可能連續第13個月增加。同時，全球能源價格居高不下，即使當地央行已在短短3個月內升息兩次也沒用，韓國11月通膨增幅可能會再逼近10年新高。

路透社預估，韓國11月出口可望年增27.7%，有機會打破9月曾創新高紀錄的24.1%。牛津經濟研究院認為，在半導體、石油產品、船隻、電腦以及鋼鐵製品出貨量穩健成長推升下，預估韓國11月出口創新高機率很大。

上周，韓國官方數據顯示，11月前20天出口年增27.6%，石油產品和船隻的交貨量也分別大漲113.6%以及252.2%。

至於11月進口，韓國預估將年增40.5%，高於10月的37.7%。

12月1日，韓國政府預定會公布當地11月進出口貿易數據。

在CPI(消費者物價指數)方面，韓國11月預估年增3.1%，跟10月份曾創10年新高的3.2%，兩者幾乎相差無幾。

Meritz證券認為，高油價、高租金，再加上弱勢韓元，都添加CPI上漲氣焰。通膨都將保持在3%高水位，一直到2021年底。所以，韓國央行在未來幾個月，可能還會再升息。

布蘭特原油期貨LCOc1價格在過去兩個月漲了約15%，之後就開始下修，主要是由於市場憂心，又發現新變種病毒株Omicron。

上周，韓國央行表示，雖然過去3個月連升兩次息，但目前利率仍算寬鬆。這也讓外界好奇，2022年首季度是否還有升息可能性。

同時，在韓國工業生產方面，專家學者也評估10月會比9月小幅成長0.4%。